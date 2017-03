Live meekijken naar raadsenquête Beverwijk via internet populair

Meekijken op de mobiele telefoon bij het verhoor van Cees Bodewes

BEVERWIJK - Gemiddeld zijn de verhoren van de raadsenquête in Beverwijk door 85 belangstellenden gevolgd. De overgrote meerderheid, ongeveer tachtig, keek live mee op zijn computer, laptop of gsm.

De afgelopen twee weken werden elf getuigen gehoord door de raadsenquêtecommissie over het afsluiten van de leningenportefeuille in 2009 voor de grote projecten die in Beverwijk op stapel stonden. Dat waren ambtenaren en bestuurders uit die tijd. De verhoren waren openbaar. Publiek was welkom, maar de enkele belangstellenden die in de raadszaal zaten,...