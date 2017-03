Bestuur IJmond Werkt in de verdediging over royale vertrekregeling oud-directeur Bouma

IJMOND - Het bestuur van IJmond Werkt heeft de riante ontslagregeling voor ex-directeur Mark Bouma in een brief aan de gemeenteraden en colleges van Velsen, Beverwijk en Heemskerk andermaal verdedigd.

Door Bart Vuijk b.vuijk@hollandmediacombinatie.nl - 11-3-2017, 7:00 (Update 11-3-2017, 7:00)

Volgens het laatste kwartaalverslag van IJmond Werkt is er 215.000 euro uitgekeerd. Door deze vertrekpremie is IJmond Werkt in de rode cijfers geraakt. Het bedrag gaat boven de maximale bedragen van de Wet Normering Topinkomens en de standaard transitievergoeding voor ontslagen werknemers. Het eerste maxium bedraagt 179.o00 euro, het tweede 75.000 euro.

