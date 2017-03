Sluiswachters zien alles bij sluis

foto’s Studio 2 Media/Gwendelyn Luijk. Sluiswachter Hugo Jut aan het werk in het Sluisleiding Centrum in het gemaal.

IJmuidenOp het Sluisleidingscentrum werken de bedieners van de toegangspoort naar het Noordzeekanaal. Met een alziend oog houden de sluiswachters alles wat in en om de Noordersluis gebeurt in de gaten.

Door Gwendelyn Luijk - 10-3-2017, 13:17 (Update 10-3-2017, 13:17)

In 2016 werd het Sluisleidingscentrum (SLC) met uitzicht op de Noordersluis gesloopt in verband met de start van de bouwwerkzaamheden aan de nieuwe zeesluis. Sindsdien wordt de sluis bediend vanuit een tijdelijk SLC in het spui- en gemaalcomplex. ,,We zitten er nu niet meer letterlijk bovenop”, zegt sluiswachter Hugo Jut. Figuurlijk gesproken...