Weer bus met stenen bekogeld in Heemskerk

Foto: archief

HEEMSKERK - Opnieuw is er een bus met stenen bekogeld in Heemskerk. Donderdagavond was het weer raak op de Marquettelaan.

De bus werd rond 22.15 uur bekogeld met stenen. Twee ruiten werden vernield. In de bus zaten op dat moment drie passagiers, maar niemand raakte gewond. Ook heeft niemand de daders kunnen zien.

De politie vraagt getuigen om zich te melden.

Het is al de zoveelste keer dat in Heemskerk een bus is bekogeld. Afgelopen maandag werden ook al enkele ruiten van een bus ingegooid.