Twijfel in Castricum over voorrang vluchtelingen

CASTRICUM - Een groot deel van de gemeenteraad van Castricum hikt er tegen aan om de voorrang te behouden bij woningtoewijzing voor vluchtelingen met een verblijfsvergunning.

Door Koen van Eijk - 10-3-2017, 7:30 (Update 10-3-2017, 7:30)

Zeker nadat recent een groep statushouders collectief dertien nieuwe woningen weigerde in het gebouw van de voormalige Kleurenorkestschool in Limmen, is de animo niet groot om statushouders voor te laten gaan op de wachtlijst.

Woonwethouder Marcel Steeman (D66) zit met de situatie in zijn maag, zo bleek donderdagavond in de gemeenteraad, al wilde hij op het incident...