Vlaggen Tata halfstok voor Beverwijker

foto ron pichel

IJMUIDEN - Bij het hoofdkantoor van Tata Steel hingen donderdag de vlaggen halfstok uit piëteit met de 27-jarige medewerker die woensdag om het leven is gekomen.

Door Van onze verslaggever - 9-3-2017, 18:39 (Update 9-3-2017, 18:39)

De Beverwijker was aan het werk bij de sinterfabriek toen hij onwel werd. Hij overleed later in het AMC in Amsterdam. De doodsoorzaak is nog onbekend. De cao-onderhandelingen tussen de vakbonden en de directie zijn daarop stopgezet, die gaan woensdag verder.