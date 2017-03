’Waarom kan het onderwijs niet gratis zijn?’

Foto Ron Pichel Leerlingen van Heliomare gingen donderdag in de eigen sportzaal in debat met politici.

WIJK AAN ZEE - Politiek saai en niet interessant voor jongeren? Niet als zij zelf een verkiezingsdebat mogen organiseren met eigen stellingen, stemrondes met een mobieltje en stevige muziek tussendoor. Donderdagmiddag zat de sporthal van Heliomare in Wijk aan Zee dan ook vol met geïnteresseerde leerlingen.

Door Guusje Tromp - 9-3-2017, 17:43 (Update 9-3-2017, 17:43)

Lang niet iedereen in de sportzaal is al oud genoeg om volgende week een stem te mogen uitbrengen tijdens de verkiezingen voor de Tweede Kamer. Maar over stellingen stemmen met je mobieltje is misschien nog wel...