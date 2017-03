De krant door de regio met caravan: 'In bed met krant op de iPad'

Internetredacteur Milo Lambers (l) en verslaggever Ton de Lange. Bekijk Fotoserie

HEEMSKERK - De campingstoeltjes staan nog maar net buiten als Jolanda Floris-van Lieshout (53) zich meldt bij de krantcaravan op het Burgemeester Nielenplein in Heemskerk. ,,Jullie moeten volhouden, hoor. Ik sla de krant geen dag over.’’

Door Ies van Rij en Ton de Lange - 9-3-2017, 17:12 (Update 9-3-2017, 17:21)

Journalisten van Dagblad Kennemerland gingen gisterochtend in gesprek met lezers over de toekomst van de regionale journalistiek. TMG, uitgever van onder meer deze krant, heeft een ingrijpende reorganisatie aangekondigd waardoor 45 verslaggevers uit de regio verdwijnen. Jolanda hoopt dat het niet zo ver komt. ,,We zijn...