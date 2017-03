De krant door de regio met caravan: 'In bed met krant op de iPad'

Internetredacteur Milo Lambers (l) en verslaggever Ton de Lange. Bekijk Fotoserie

HEEMSKERK - De campingstoeltjes staan nog maar net buiten als Jolanda Floris-van Lieshout (53) zich meldt bij de krantcaravan op het Burgemeester Nielenplein in Heemskerk. ,,Jullie moeten volhouden, hoor. Ik sla de krant geen dag over.’’

Door Ies van Rij en Ton de Lange - 9-3-2017, 17:12 (Update 9-3-2017, 19:20)

Journalisten van Dagblad Kennemerland gingen gisterochtend in gesprek met lezers over de toekomst van de regionale journalistiek. TMG, uitgever van onder meer deze krant, heeft een ingrijpende reorganisatie aangekondigd waardoor 45 verslaggevers uit de regio verdwijnen. Jolanda hoopt dat het niet zo ver komt. ,,We zijn geabonneerd sinds ons trouwen. Sinds enkele jaren lees ik de krant ook op de iPad. Lekker makkelijk, je hoeft alleen maar je bed uit om koffie te zetten, naar de brievenbus lopen is er niet meer bij.’’

Als geboren en getogen Heemskerkse wil ze vooral lezen wat er in de omgeving gebeurt. Ze krijgt bijval van mevrouw A. van Stein (73) die net tulpen heeft gekocht voor haar dochter. ,,Ik lees de krant samen met de buurvrouw vooral voor het regionieuws en we zijn heel tevreden over het werk van de journalisten.’’

Het zogeheten retrocaravannetje van de krant - broers Jan Cornelis en Barend Otten uit het Groningse Muntendam begonnen in 1956 met de productie - trekt ook de aandacht van Henk Jordens (65).

Pissig

,,Waarom moeten tegenwoordig die foto’s zo groot in de krant?” Hij leest de krant al veertig jaar. ,,Ik ben er wel een jaartje tussenuit geweest, omdat ik pissig was over cadeautjes voor nieuwe abonnees, terwijl trouwe abonnees die niet krijgen.” Mevrouw J. Berkhout (80), tweede van zeven kinderen, is ook zo’n vaste lezer. ,,Je kunt zeggen dat een abonnement duur is, maar ik vind dat het het wel waard is. Gezellig, lekker. Nóóit overwogen om op te zeggen. Krant lezen heb ik van m’n moeder meegekregen, denk ik.” Haar drie zonen lezen de krant op het werk. ,,Maar soms vragen ze of ik een bepaald stukje wil uitknippen en even voor hen kan bewaren.”

Bij de fotograaf sputtert ze even tegen. ,,Als het geen leuke foto is, zeg ik m’n abonnement op, hoor”, lacht ze. Dat mevrouw Berkhout kiest voor de papieren krant heeft niets te maken met eventuele internetvrees. ,,Belasting, bank en ander nieuws doe ik op de computer.”

Nieuwsvreter

Alexandra van Buuringen (46) bezorgt acht kranten en weekbladen. ,,Wat mij opvalt, is dat je zo vaak advertenties ziet dat je een paar weken bijna gratis kan lezen.” Nico Wezenbeek (67) noemt zichzelf een nieuwsvreter. ,,Ik vind de bijlagen meestal goed, maar het dagelijks nieuws wat slordig. Maar ja, als je weet wat er bij kranten gebeurt - meer maken met minder mensen - dan gaat de kwaliteit toch achteruit?”

Hij leest alweer twintig jaar het Noordhollands Dagblad. Het gaat hem om met name om plaatselijk nieuws. Wezenbeek ziet wél herwaardering van wat vertrouwd en succesvol was. ,,De SRV-wagen komt weer terug”, beweert de man die in Lijnden een buurtwinkel en rijdende winkel had. Nu is hij actief bij Verscentrum Nederland dat voor het leeuwendeel ’zorgboodschappen’ brengt bij onder meer zieken- en bejaardenhuizen. ,,Maar mensen wonen steeds langer zelfstandig, het streven is ook meer thuisbezorgen. De vertrouwde man terug in de buurt.”