’Niemand zal hier sorry zeggen’

foto ronald goedheer Jaqueline Dorenbos: ,,Ik dacht: wie ben ik?”

BEVERWIJK - ,,Niemand gaat hier sorry voor zeggen. Ik ook niet.” Dat zei wethouder Jaqueline Dorenbos, die wethouder sociale zaken was toen in 2009 het desastreuze besluit werd genomen om zo’n honderd miljoen euro te lenen. Een besluit dat op een donderdag is genomen door het college van b en w. Tijdens haar verhoor door de raadsenquêtecommissie leningenportefeuille toonde Dorenbos zich bij vlagen emotioneel.

Door Bart Vuijk b.vuijk@hollandmediacombinatie.nl - 9-3-2017, 16:30 (Update 9-3-2017, 16:30)

Dorenbos liet duidelijk blijken dat ze zich op 11 juni 2009 totaal overdonderd voelde door het leningenbesluit, dat...