Medewerker Tata Steel overleden na onwelwording

Foto: Mizzle Media

VELSEN-NOORD - Een 27-jarige medewerker van Tata Steel is woensdag overleden nadat hij eerder onwel was geworden op het werk. Het gaat om een man uit Beverwijk.

Door Frank van der Molen - 8-3-2017, 16:39 (Update 8-3-2017, 16:53)

De man raakte aan het einde van de ochtend tijdens werkzaamheden aan een transportband in de nabijheid van de Sinterfabriek bij Tata Steel in IJmuiden door nog onbekende oorzaak onwel. Omdat hij op hoogte aan het werk was, moest hij met hulp van de brandweer naar beneden worden gebracht. Hij is per ambulance naar het AMC vervoerd, waar hij later vanmiddag is overleden.

Een oorzaak van het overlijden is nog niet vastgesteld, laat Tata Steel weten. Zes andere firmamedewerkers, die zich in de omgeving van het slachtoffer bevonden, zijn uit voorzorg naar het Rode Kruis Ziekenhuis vervoerd. Deze medewerkers bleken echter verder geen medische problemen te hebben en zijn weer naar huis gestuurd.

Dit artikel is gepusht naar onze nieuwsapp. Heeft u de app nog niet? Download hem snel voor Android of IOS.