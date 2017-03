Handen aan het Bed: ’We krikken elkaar op’

Foto Heleen Vink Ingrid Schol werkt in het Brandwondencentrum

Ziekenhuizen kampen met een tekort aan verpleegkundigen. In deze serie vertellen verpleegkundigen van het Rode Kruis Ziekenhuis waarom zij voor dit beroep hebben gekozen.Naam: Ingrid ScholLeeftijd: 50Afdeling: BrandwondencentrumFunctie: Verpleegkundige IC Brandwondencentrum

Door Tekst en foto Heleen Vink - 8-3-2017

„Het is heel bijzondere zorg, van zwaar tot heftig. Mooi en dankbaar.” Ingrid Schol, Intensive Care verpleegkundige Brandwondencentrum, werkt al 25 jaar in het RKZ. Daarvoor 9 jaar in Haarlem. Voor de Intensive Care opleiding kwam ze hierheen. Maar eerst volgde zij de brandwonden opleiding.

Om haar blik te verruimen werkte de...