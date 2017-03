Oosterbuurt centraal in project ’Castricum in 1967’

Bouw van de woningen aan Wayenburgh in 1967.

CASTRICUM - In het kader van haar vijftigjarig jubileum, zet de Werkgroep Oud-Castricum met het buurtproject ’Castricum in 1967’ iedere maand een buurt uit Castricum/Bakkum in de schijnwerpers. Deze maand is het de beurt aan de Oosterbuurt, in combinatie met Molendijk-Zuid. De kinderen van basisschool Helmgras zullen zich in de klas met hun buurt gaan bezighouden.

In 1967 bestond de Oosterbuurt nog grotendeels uit weilanden. Boeren en tuinders moesten plaats maken voor nieuwbouw. Wat vonden de oorspronkelijke bewoners van de nieuwe forensen die er kwamen wonen? Voor het beantwoorden van dit soort vragen wordt er op dinsdagavond 14 maart een vertelbijeenkomst georganiseerd bij basisschool Helmgras. Ger Foeken, voormalig hoofd Ruimtelijke Ordening van de gemeente, geeft een korte introductie over de ontwikkelingen in de Oosterbuurt in 1967.

Iedereen is welkom en wordt ook uitgenodigd om zelf een foto uit 1967 mee te brengen. De foto hoeft niet per se in de Oosterbuurt genomen te zijn. Alle foto’s, die samen een mooi tijdsbeeld opleveren van het leven aan het einde van de jaren ’60, worden in de aula van de Helmgrasschool opgehangen.

Op vrijdag 31 maart kan iedereen deze tussen 15.00 en 17.00 uur komen bekijken. Tevens kan men dan een stem uitbrengen op ’De foto uit 1967’ van de Oosterbuurt en Molendijk-Zuid. Personen die één of meerdere foto’s willen inbrengen maar niet aanwezig kunnen zijn bij de vertelbijeenkomst, kunnen hun foto met toelichting, naam en telefoonnummer mailen naar foto1967@oudcastricum.com" title="" target="_blank">foto1967@oudcastricum.com.

De vertelbijeenkomst op 14 maart in de Helmgrasschool aan ’t Korte Land 3 begint om 20.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur).