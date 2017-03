Tweede stembureau in Beverwijkse deel Broekpolder

Foto Hans van Weel De Broekpolder vanuit de lucht.

BEVERWIJK -

Door Annemiek Jansen - 8-3-2017, 22:00 (Update 8-3-2017, 22:00)

In het Beverwijks deel van de Broekpolder zijn bij de Tweede Kamer-verkiezingen op 15 maart twee stembureaus.

Bij het referendum was er slechts een, in basisschool Panta Rhei. Bij deze verkiezingen is ook het stembureau in de naastgelegen school De Zeester weer terug, zodat ouders na het wegbrengen van hun kinderen meteen kunnen stemmen.

Volgens burgemeester Freek Ossel van Beverwijk is voor een tweede stembureau gekozen omdat het idee was dat de vorige keer er minder stemmen uit de Broekpolder kwamen dan...