Groei aantal banen IJmond blijft achter

archieffoto Havenwerk in Beverwijk.

IJMOND - In 2016 is het aantal banen in de regio IJmond gegroeid met 0,9 procent.

Door Pieter van Hove - 8-3-2017, 14:30 (Update 8-3-2017, 14:30)

Daarmee is de stijging van de werkgelegenheid de helft in vergelijking met de hele provincie Noord-Holland waar de toename 1,9 procent bedroeg. Ook Zuid-Kennemerland kwam uit op een stijging van 0,9 procent. De snelste groeiers zijn de gemeente Amsterdam (plus drie procent) en de regio Amstelland-Meerlanden (2,2 procent).

Met name de horeca zorgde in 2016 voor extra banen, blijkt uit cijfers van Lisa. Dit is het landelijk...