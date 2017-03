’Stationsplein al in 2009 te duur’

Foto Bart Vuijk VVD’er Frans Koster bij zijn afscheid vorig jaar van de gemeenteraad van Beverwijk

BEVERWIJK - Het project Stationsplein was voordat de leningen in 2009 werden afgesloten, eigenlijk al kansloos. ,,Het was veel te duur. De huizen moesten twee maal zoveel opbrengen als de marktwaarde.’’

Door Annemiek Jansen a.jansen@hollandmediacombinatie.nl - 7-3-2017, 17:15 (Update 7-3-2017, 17:15)

Dat zei Frans Koster dinsdagmorgen in het Beverwijkse stadhuis tijdens zijn verhoor voor de enquêtecommissie leningenportefeuille. Zelf was Koster in die tijd fractievoorzitter van oppositiepartij VVD. Hij wist niet dat de leningen werden afgesloten voor een aantal grote projecten in Beverwijk. In februari 2010 kwam er een brief van toenmalig wethouder...