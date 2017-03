Heemskerkse Golfclub slaat alarm over variant A8-A9

HEEMSKERK - De besturen van de Heemskerkse Golfclub en de Stichting Exploitatie Golfbaan IJmond Noord (Stegijn, beheerder van de grond) slaan alarm over het golfbaanalternatief, een van de drie alternatieven van de aansluiting A8-A9 die momenteel onderzocht worden.Het golfbaanalternatief resulteert volgens hen in het vernietigen van een miljoeneninvestering in natuur en recreatie, het verdwijnen van tientallen arbeidsplaatsen en het einde van een sportvereniging.

Door Guusje Tromp - 7-3-2017, 17:12 (Update 7-3-2017, 17:12)

De twee besturen zijn verbaasd over de ’luchtigheid waarmee in het voorstel over een eventuele verplaatsing van het golfterrein...