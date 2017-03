’Lezen kan ook heel leuk zijn’

Foto Ronald Goedheer Sien Ruijgrok is kinderdirecteur van Bibliotheek IJmond-Noord.

BEVERWIJK - Ze wil meedenken over leuke activiteiten, staat graag in de schijnwerpers en houdt natuurlijk van lezen. Sien Ruijgrok (9) is kinderdirecteur van Bibliotheek IJmond-Noord. Woensdagmiddag wordt de leerling uit groep 6 van De Zeester officieel gehuldigd.

De Beverwijkse volgt Blossom Meijer op die twee jaar geleden de eerste kinderdirecteur werd. De bibliotheek ging op zoek naar een opvolger en riep kinderen op zich aan te melden. De moeder van Sien vond het echt iets voor haar dochter. Leuk, dacht ook...