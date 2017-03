Rechtbank veroordeelt Uitgeester ’kopschopper’

HAARLEM - De Haarlemse rechtbank heeft Uitgeester M. van K. dinsdag veroordeeld tot vijftien maanden celstraf, waarvan vijf maanden voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar. ’Kopschopper’ Van K. is schuldig bevonden aan een poging doodslag en een mishandeling na het uitgaan in zijn woonplaats.

Door Guusje Tromp - 7-3-2017, 17:08 (Update 7-3-2017, 17:08)

De incidenten vonden plaats in de nacht van 30 april op 1 mei 2016. Een getuige ziet, nadat hij naar het café was geweest, op straat een jongen waarmee hij in het café een aanvaring heeft gehad....