‘Bijna shoppen op het strand’

IJMOND - Ingesmeerd en met een biertje genieten van de zonnestralen die het strand en het zeewater langzaam maar zeker opwarmen.

Door Jouri Bakker - 7-3-2017, 10:12 (Update 7-3-2017, 10:12)

Eerlijk is eerlijk: de zomer is nog ver weg, maar langs de kust zijn de voorbereidingen al geruime tijd in volle gang. Maar wat hebben de strandpaviljoenhouders in de IJmond eigenlijk voor de badgasten in petto komend seizoen?

Fred de Ridder, eigenaar van De Kust in Wijk aan Zee, hoeft niet lang na te denken over het antwoord op die vraag. ,,We...