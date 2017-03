’De krant zet mensen aan het denken’

BEVERWIJK - Precies op het moment dat onze speciaal opgetuigde krantencaravan Beverwijk in wordt gereden, breekt het zonnetje door. Zittend op de tuinstoelen met een kopje koffie uit de thermoskan, voelt het haast als kamperen.

Door Friso Bos - 7-3-2017, 11:00 (Update 7-3-2017, 11:39)

Maar daarvoor zaten verslaggevers Friso Bos en Guusje Tromp maandag niet op het Stationsplein: dit was onderdeel van de actie #ditismijnkrant voor behoud van regionale kwaliteitsjournalistiek.

De oldtimer caravan, geleend van ondernemer Piet de Goede uit Heerhugowaard en gebracht door collega Ed Dekker, blijft niet lang onopgemerkt. Nog voor 9 uur staat er al een bericht over op ’Je bent Beverwijker als...’

De Beverwijkse wethouders Jaqueline Dorenbos en Cecilia van Weel komen met de fiets naar hun werk. Ze zijn onze eerste bezoekers. Cecilia van Weel vindt het ’goedkoop’ om in de krant te roepen dat het NHD moet blijven. ,,Maar ik steun jullie acties wel van harte.’’

Dorenbos: ,,Nergens anders kun je lezen wat er bijvoorbeeld op de Beverwijkse scholen gebeurt. Op Facebook schotelen ze je het nieuws voor wat in je eigen straatje past. In de krant lees je ook andere verhalen en andere meningen. Het zet de mensen aan het denken.’’ Van Weel: ,,Wij zijn het niet altijd eens met wat er in de krant staat. Maar het zou niet goed zijn als er alleen maar dingen in staan waar we blij mee zijn. De krant moet juist kritisch blijven.’’

Canada

In de krant verscheen kortgeleden een open brief van wethouder Van Weel, gericht aan bisschop Punt. Ze riep de kerkvader op om zijn gezag te laten gelden in de kwestie rond de Goede Raadkerk. ,,Familie in Canada had het gelezen. Het regionale nieuws wordt dus vanuit de hele wereld gevolgd.’’

Daar komt Hans Blomvliet aangefietst. De Heemskerker gaat vrijwel dagelijks naar sluizen en havens om te fotograferen. Het liefst zet hij een bijzonder schip op de kiek. Dit keer fotografeert hij de twee verslaggevers (foto op de regionale voorpagina). Dan stapt hij weer op de fiets. ,,Naar scheepswerf Van Laar’’, zegt hij.

Sommige voorbijgangers hebben haast, moeten een trein halen of hebben een afspraak in het gemeentehuis. Velen komen alleen even vragen hoe het is met de reorganisatie in het bedrijf. Met het voornemen van de directie om een kwart van alle journalisten naar huis te sturen.

Marten Brouwers leest al vijftig jaar Dagblad Kennemerland. ,,Vroeger nam je het abonnement over van je ouders en ik heb hem nooit meer opgezegd.’’ Brouwers spaart pennen, thuis heeft hij er al zo’n tweeduizend. Vandaag heeft hij al drie nieuwe exemplaren gekregen. Onze speciale actiepen van #ditismijnkrant komt ook in zijn collectie.

Strijden

De caravan trekt veel lezers maar ook niet-abonnees. Een passerende vrouw vertelt dat ze in Beverwijk werkt, maar in Amsterdam woont. ,,Maar ik heb wel over de actie gelezen hoor. Goed dat jullie strijden voor behoud van de regionale krant.’’

Even later staat een 92-jarige mevrouw bij de caravan. Maar liefst 67 jaar is zij al abonnee. ,,Vanaf mijn huwelijk. Ik maak altijd de sudoku’s. Een paar jaar geleden werden die op zaterdag heel klein afgedrukt. Toen ben ik bij jullie op kantoor geweest en hebben jullie ervoor gezorgd dat de puzzel groter gedrukt werd.’’ Inmiddels is de puzzel weer te klein voor haar. ,,Maar dat is omdat ik zelf slechter ben gaan zien. Nog groter hoeft niet hoor’’, lacht ze.

Mevrouw Lust-de Boer kreeg het abonnement ook bij haar huwelijk. ,,Eerst de editie Alkmaar, daarna de Schager Courant en nu dus Dagblad Kennemerland. Ik wil het regionale nieuws lezen om te weten wat er speelt. Overstappen op een landelijke krant? Voor geen goud!’’

Ronald van Leeuwen is eigenaar van bloemen en plantenzaak De Duinroos en is zeer actief in de winkeliersvereniging Zeestraat en andere clubs die mooie dingen in het centrum organiseren. ,,We hebben jullie al een valentijnskaart gestuurd maar ik wilde vandaag ook nog even in persoon mijn steun voor jullie actie uitspreken’’, zegt hij joviaal. ,,Een hart onder de riem zeg maar.’’

Brocantemarkt

Volgens Van Leeuwen kunnen ondernemers en een lokale krant niet zonder elkaar. ,,Je steunt elkaar, houdt elkaar overeind en helpt elkaar. De berichten in de krant over de Brocantemarkt bijvoorbeeld. Zijn we hartstikke blij mee want daar wordt nog dagen over gesproken.’’

Ruben Admiraal uit Heemskerk vertelt dat hij heel tevreden is over zijn proefabonnement en dit wil omzetten in een vast abonnement. ,,Een leuke krant vind ik het en ik hecht veel waarde aan het lokale nieuws.’’

Na een dag met de caravan op het Stationsplein blijkt op Facebook een serie reacties te zijn verschenen. Er wordt gespeculeerd over het verschijnen van die kleine caravan op het Stationsplein. Komt er een nieuwe camping?