VVD wil cameratoezicht in horecagebied Castricum

CASTRICUM - De VVD Castricum dient donderdag, samen met CDA en Forza en gesteund door de SP, een motie in waarin burgemeester Toon Mans wordt opgedragen het flexibele camerasysteem in te zetten in de dorpskern van Castricum.

Door Koen van Eijk - 7-3-2017, 6:30 (Update 7-3-2017, 6:30)

De VVD is bezorgd over recente incidenten, waaronder de massale vechtpartij op het station.

’Een eenvoudige oplossing is om een regionaal beschikbaar en flexibel camerasysteem gedurende een aantal maanden in te zetten. Deze vorm van cameratoezicht maakt deel uit van de hulpmiddelen waarover een burgemeester in onze regio mag en kan beschikken’, aldus de VVD.

Burgemeester Mans heeft tot nu toe geen gebruik gemaakt van de camera. Hij gelooft in meer toezicht op straat door politie, beveiligers en Prorail-personeel.