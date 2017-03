’Verhuur van strandhuisjes aanpakken’

foto bert westendorp De eerste huisjes zijn alweer gearriveerd op het Castricumse strand.

CASTRICUM - De SP komt donderdag in de gemeenteraad van Castricum met een voorstel om het verbod om strandhuisjes te verhuren aan derden te handhaven.

Door Koen van Eijk - 7-3-2017, 10:00 (Update 7-3-2017, 10:00)

Gebleken is dat sommige eigenaren van strandhuisjes hun onderkomen verhuren via Airbnb. Dat is contractueel verboden. Verhuur aan familieleden mag wel, maar het commercieel exploiteren van de huisjes mag niet.

Feestende huurders

De verenigingen van eigenaren zijn er niet blij mee. Zij hebben recreatiewethouder Kees Rood (VVD) aangegeven voor hun rust op het strand te verblijven. Zij zitten niet...