Huisdieren ophalen als er een noodgeval is

foto ronald goedheer Marlies Kooy.

CASTRICUM - Bijna de helft van de Nederlanders van vijftien jaar en ouder zette zich vorig jaar minimaal één keer in als vrijwilliger. Het gros doet iets voor scholen of sportverenigingen, maar er gebeurt veel meer. Deze krant gaat wekelijks in gesprek met vrijwilligers uit de IJmond.

Lang geleden werkte ze als vrijwilliger in de zorg, maar als zelfstandig pianostemmer heeft Marlies Kooy (52) uit Castricum de afgelopen decennia te weinig tijd gehad om zich belangeloos in te zetten. Omdat haar agenda...