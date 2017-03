Dagblad Kennemerland vandaag op locatie met krantcaravan

Foto Guusje Tromp Journalist Friso Bos in gesprek.

BEVERWIJK - Verslaggevers van Dagblad Kennemerland werken vandaag vanuit een krantencaravan op het Stationsplein in Beverwijk. Dit in het kader van de actie #ditismijnkrant voor behoud van de regionale kwaliteitsjournalistiek.

Door Guusje Tromp en Friso Bos - 6-3-2017, 10:54 (Update 6-3-2017, 11:06)

De krant gaat in gesprek met lezers. Dat de caravan al snel de aandacht trok, bleek uit het facebookbericht op ’Je bent Beverwijker als...’

De Beverwijkse wethouders Jaqueline Dorenbos en Cecilia van Weel kwamen al vroeg langs om hun steun te betuigen. Van Weel: ,,Het gaat me te ver om in de krant te roepen dat het NHD moet blijven, maar jullie acties hebben mijn steun.’’ Dorenbos: ,,Waar anders lees je wat er in Beverwijk gebeurt? Je hoeft het niet altijd eens te zijn met wat er in de krant staat, maar het zet mensen wel aan het denken.’’

De verslaggevers zijn vandaag tot 16 uur aanwezig op het Stationsplein. Heeft u een mooi verhaal? Wilt u ook steun betuigen? Of wilt u in gesprek met een verslaggever? Wees welkom!