D66 bezoekt Rode Kruis Ziekenhuis

foto Studio 2 Media/Gwendelyn Luijk D66 bezoekt het Brandwondencentrum. Achter de verpleegster vnlr: Koolmees, Dijkstra, Baerveldt (Velsen) en Van Beukering

BEVERWIJK/IJMUIDEN - De campagnebus van D66 deed zondagmiddag de IJmond aan. Tweede Kamerleden Pia Dijkstra en Wouter Koolmees legden een bezoek af aan het Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk en het politiek café in buurtcentrum De Brulboei in IJmuiden.

Door Gwendelyn Luijk - 5-3-2017, 22:32 (Update 5-3-2017, 22:32)

In het RKZ brachten de Kamerleden een bezoek aan het Brandwondencentrum. Ze werden daarbij vergezeld door de drie D66-wethouders uit de IJmond Annette Baerveldt, Marieke van Dijk en Tim de Rudder. Orgaandonatie staat hoog op de agenda van D66, dat het wetsvoorstel indiende...