Rory Gallagher tribute: ’Vanavond wordt het swingen’

foto Heleen Vink Zaterdagmiddag akoestische series tijdens het Rory Gallagher Tribute in Café De Zon. Gonzalo geeft een mooie gitaarsolo.

WIJK AAN ZEE - Zweden, Duitsers, Belgen, Schotten, Ieren, Engelsen en natuurlijk Nederlanders, allemaal waren ze het afgelopen weekend in Wijk aan Zee om zich vrijdag en zaterdag muzikaal onder te dompelen in het 19e Rory Gallagher Tribute in Café De Zon.

Door Heleen Vink - 5-3-2017, 15:35 (Update 5-3-2017, 15:35)

De line-up is met nationale en internationale ’diehard’ Tribute bands. Mensen kennen elkaar, begroeten elkaar.

Het is zaterdagmiddag met een akoestisch programma. Op straat werden ze door hun roodzwart geblokte hemden al gespot. Ieder jaar is een groep van twintig man...