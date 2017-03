’Power to the vrouw’ op Vrouwendag Velsen-Noord

IJMOND - Het is bijna zover: woensdag is het Internationale Vrouwendag. 8 maart staat wereldwijd in het teken van de strijdbaarheid en gelijkheid van vrouwen.

Door Kees de Boer - 5-3-2017, 10:00 (Update 5-3-2017, 10:00)

‘Power to the vrouw’ is het thema. Want wat betreft gelijkheid hangt de balans scheef. Vrouwen verdienen bijvoorbeeld maar tien procent van het wereldinkomen, terwijl ze wel 65 procent van het werk doen. Reden genoeg voor de vrouwen van de toekomst om op Internationale Vrouwendag van zich te laten horen. Meisjes van over de hele wereld grijpen deze dag aan om te laten weten dat ieder meisje het recht heeft om een bijzondere vrouw te worden.

Ook in de IJmond wordt aandacht besteed aan Internationale Vrouwendag. Komende woensdag van 14 tot 16 uur zijn vrouwen van harte welkom bij de viering van deze dag in Wijkcentrum de Stek aan de Heirweg 2 in Velsen-Noord.

Kuzola

,,Iedereen wordt ontvangen met een kopje koffie of thee met iets lekkers van bakkerij Goemans”, zegt sociaal cultureel werker Judith de Ruyter. ,,Daarna zal vrouwenkoor Kuzola een optreden verzorgen, bij de Afrikaanse liedjes worden beelden vertoond.”

De Ruyter vervolgt: ,,We hebben een heel programma deze woensdag. Na het vrouwenkoor Kuzola wordt iedereen uitgenodigd om mee te doen met een miniworkshop handlettering. Je leert dan hoe je een tekst mooi kunt maken met verschillende lettertypes. Om bijvoorbeeld een leuke spreuk op een kaart te schrijven waarmee je iemand een hart onder de riem kunt steken.”

Ondertoon

Wat kost het? De Ruyter: ,,We vragen voor dit alles 4,50 euro. Je kunt je aanmelden via Wijkcentrum De Stek (0251 226445), maar je mag ook gewoon binnenlopen. We gaan er een leuke middag van maken, met een serieuze ondertoon.”