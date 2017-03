Duidelijke criteria voor bouw van garageboxen

HEEMSKERK - De gemeente Heemskerk gaat regels invoeren voor het bouwen van garageboxen op parkeerplaatsen. De gemeenteraad beslist over zulke verzoeken om parkeerlocaties uit het openbaar verkeer te onttrekken. ,,Maar een toetsingskader daarvoor ontbrak’’, legt wethouder Frank Frowijn uit. ,,Voortaan gaan we eerst goed meten wat het gevolg ervan is voor de parkeerdruk in de omgeving.’’

Door Friso Bos - 4-3-2017, 13:42 (Update 4-3-2017, 13:42)

Toetsing

Volgens het college maakt het toetsingskader het mogelijk om veel sneller te besluiten op zulke verzoeken. En het kan nog sneller; als de gemeenteraad toestaat dat...