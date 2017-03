’Verwardenopvang schiet nog tekort’

IJMOND - De opvang van verwarde personen in Beverwijk, Velsen, Haarlem, Haarlemmermeer en omliggende plaatsen schiet nog steeds flink tekort. Dat blijkt uit een speciale rapportage die is geschreven in opdracht van de tien gemeenten in de Veiligheidsregio Kennemerland. Het schort onder andere aan passende huisvesting voor psychisch verwarden bij wie de kans groot is dat zij voor overlast zullen zorgen.

Door Carlo Nijveen c.nijveen@hollandmediacombinatie.nl - 4-3-2017, 13:02 (Update 4-3-2017, 13:02)

Ook zijn er te weinig voorzieningen voor verwarde personen die herrie in daklozencentra veroorzaken en daarom uit die centra worden gezet....