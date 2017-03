Conflict Castricum over heffing precario

CASTRICUM - De gemeente Castricum is in conflict met Stedin Netbeheer over de betaling van precariorechten over het gasnetwerk voor 2015. Het gaat om een bedrag van 360.000 euro dat Stedin niet wil betalen.

Door Koen van Eijk - 3-3-2017, 20:17 (Update 3-3-2017, 20:17)

Precario is een gemeentelijke belasting die wordt geheven over ondergrondse kabels en leidingen.

Steden zegt dat de aanslag is opgelegd aan de verkeerde, namelijk aan Stedin Netbeheer bv. Dit had gedaan moeten worden aan de neteigenaar, NV Stedin Midden-Kennemerland, zo luidt het bezwaar.

Daarnaast zou Castricum de overeenkomst met Stedin...