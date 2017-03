’Eerste keer dat ik Stemwijzer invul’

BEVERWIJK - ,,VVD kwam bij mij bovenaan, gevolgd door SGP en de Ondernemerspartij. Ik vond het geen makkelijke vragen. Ik heb er een aantal overgeslagen, bijvoorbeeld over het kinderpardon of over onderdak aan illegalen. Die stellingen zijn mij te zwart-wit. Het is ook de eerste keer dat ik dit invul, ik heb nog nooit naar de Stemwijzer of het Kieskompas gekeken.’’

,,Ik til zwaar aan de stelling over het referendum. In mijn ogen moet je mensen er niet mee lastig vallen. Politiek...