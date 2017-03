’Het huidige systeem is verouderd’

BEVERWIJK -

Sinds kort Beverwijker, maar opgegroeid in Heemskerk. Ali Bal (28) vinden we terug op plek 11 op de kieslijst van GeenPeil, één van de nieuwe partijen onder leiding van lijsttrekker Jan Dijkgraaf.

In de peilingen staat GeenPeil onder de noemer ’overige partijen’ dus de kans dat Bal in de Tweede Kamer terechtkomt is uiterst klein. Maar daar draait het de Beverwijker ook niet om. „Ik hoop dat we in ieder geval één zetel halen. Zodat we kunnen laten zien hoe we...