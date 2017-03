Starterslening wel, blijverslening onzeker

BEVERWIJK - PvdA-fractieleider Sjoerd Krotjé wil de starterslening opnieuw invoeren in Beverwijk. Hij heeft daar donderdagavond de handen voor op elkaar gekregen in de Beverwijkse politiek. Punt van discussie is alleen nog wat de bovengrens van de woning moet zijn.

D66 wil de kostengrens van de Nationale Hypotheek Garantie aanhouden van 245.000 euro. Krotjé vindt die grens te hoog. Bij de vorige, zeer succesvolle periode van de starterslening, van 2013 tot 2016, bleek dat de woningenprijs niet boven de grens van 156.000...