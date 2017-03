GroenLinks: Bus 72 hoeft niet meer door Overbos

Foto Ronald Goedheer Bus 72 rijdt over de bussluis in park Overbos.

BEVERWIJK - GroenLinks zou graag willen dat bus 72 niet meer door park Overbos rijdt. Dat opent mogelijkheden voor meer groen, een andere route voor het fietspad en zelfs voor het vierde hockeyveld.

Door Annemiek Jansen a.jansen@hollandmediacombinatie.nl - 4-3-2017, 7:00 (Update 4-3-2017, 7:00)

De raadsleden Pieter van Popta en Kees Vroonhof gaven donderdagavond in het stadhuis een presentatie voor de raadscommissie. Het ging over twee buslijnen, 72 en 78. Bus 72 rijdt vanaf Heemskerk via de Broekpolder, Laan der Nederlanden door het Overbospark naar het station van Beverwijk. En bus 78 rijdt...