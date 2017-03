‘We bouwen hier op een postzegel’

topview luchtfotografie Bouwkuip voor de deurkas van het binnenhoofd.

IJMUIDEN - Bij de oostelijke landtong van het Middensluiseiland is men momenteel bezig met het voorbereiden van het binnenhoofd van de nieuwe zeesluis. In het najaar van 2018 worden de deuren van de sluis ingevaren. ,,Een belangrijke mijlpaal in het hele bouwproces”, zegt Jan Rien-

Door Kees de Boer - 3-3-2017, 16:29 (Update 3-3-2017, 16:29)

stra, als omgevingsmanager Rijkswaterstaat betrokken bij het project. ,,Dan is de kerende functie van de nieuwe zeesluis geborgd, waarna het westelijk deel van de Middensluis kan worden afgegraven.”

De eerste belangrijke fase van het project was juli vorig...