Andere plekkenijsbaan Uitgeest

UITGEEST -

Het college laat op korte termijn de geschiktheid onderzoeken van twee alternatieve locaties voor de ijsbaan.

Het eerste terrein ligt tussen het Huttenweekterrein en molen De Dog; het tweede aan de overzijde van de Geesterweg, nabij molen De Kat. Er moet ruimte zijn voor een 400-meterbaan, onder meer voor kortebaanwedstrijden.

Het onderzoek wordt gedaan door ‘een ter zake kundig bureau’. Daarvoor is de KNSB geraadpleegd. IJsclub Uitgeest is geïnformeerd over het onderzoek en de twee locaties. Het bestuur zegt dat het ‘een eventuele procedure bij de bestuursrechter met vertrouwen tegemoetziet’.

De gemeenteraad besloot op 8 december vorig jaar om

het centrumgebied van Uitgeest opnieuw in te richten. Dat houdt in dat een Integraal Kind Centrum wordt gebouwd op een deel van de huidige ijsbaan.