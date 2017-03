Wijkertunnel in beide richtingen dicht na ongeval

VELSEN-ZUID - De Wijkertunnel is vrijdagmiddag iets voor 15 uur in beide richtingen afgesloten in verband met een ongeluk in de tunnelbuis richting Alkmaar.

Een traumahelikopter landde in het weiland naast de tunnel om eventueel assistentie te verlenen.

Volgens de VerkeersInformatieDienst (VID) zijn meerdere voertuigen bij het ongeval betrokken en zou iemand ernstig bekneld zitten nadat een auto met aanhanger schaarde en over de kop sloeg.

Hulpdiensten zijn lopend de tunnel in gegaan om hulpverlening te bieden. Uit voorzorg werd de tunnel richting Amstelveen ook afgesloten. Iets voor 15.30 uur werd die tunnelbuis weer vrijgegeven.

De VID verwacht dat de tunnelbuis richting Alkmaar nog geruime tijd afgesloten zal zijn.

