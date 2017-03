Open brief aan alle Beverwijkers

foto koen van eijk Beverwijk eert de joodse gemeenschap sinds 1997 met een monument voor de Beverhof, op de plek waar ooit de synagoge stond. In datzelfde jaar verscheen het boek ’Matses met Aardbeien’ van historicus Jan van der Linden, mede-ondertekenaar van de open brief. Dit boek vertelt de geschiedenis van de joden in Beverwijk.

Beverwijkers! Er is iets gebeurd in onze stad dat nauwelijks in woorden is te vatten. Nog maar 75 jaar geleden werden uit onze stad mannen, vrouwen en kinderen weggevoerd naar de vernietigingskampen, waar ruim tachtig joodse Beverwijkers zijn vermoord. Op zondag 26 maart willen we dat herdenken in de kerk onder de Wijkertoren.

Stadsgenoten, kom die dag naar de Wijkertoren en herdenk met ons deze zwarte bladzijde uit onze geschiedenis. In de Grote Kerk zullen we met verhalen en muziek herinneringen ophalen aan onze joodse gemeenschap. Gewone Beverwijkers zoals u en ik. Hardwerkende mensen. Winkeliers, arbeiders. Buitengesloten, vernederd en gedeporteerd.

Waarom is het belangrijk dat u er bij bent? Met medewerking van de toenmalige instanties, die eigenlijk bedoeld zijn om mensen te beschermen, heeft deze onbeschrijfelijke ramp plaats kunnen vinden. Na al die jaren blijft nog steeds de vraag hoe dit allemaal heeft kunnen gebeuren. Niet alleen ver weg, maar ook hier. Bij ons in Beverwijk.

De meeste slachtoffers hebben geen nabestaanden meer. Laat hun naam nog eenmaal klinken. De slachtoffers verdienen het dat 75 jaar later deze misdaad wordt herdacht. Niet als onderdeel van een grotere herdenking, maar met een eerbetoon die op zich staat.

Het college heeft op ons verzoek de namen geadopteerd van 78 vermoorde joodse Beverwijkers ten behoeve van het Nationaal Namenmonument Holocaust. Samen met de lokale gemeenschap organiseren wij deze grootse herdenking. Hulp krijgen we van lokale muzikanten, scholieren, ondernemers en vrijwilligers. Dat ontroert ons. Het maakt ons ook trots, als lokale gemeenschap zijn we tot grootse dingen in staat.

U bent net zo hard nodig. Ook uw aanwezigheid zou een prachtig eerbetoon zijn aan deze onschuldige mensen. Kom naar de Wijkertoren en geef deze boodschap door. Er is iets gebeurd in onze stad dat nauwelijks in woorden is te vatten.

Beverwijk herdenkt. Zondag 26 maart 2017. De Grote Kerk, Kerkstraat 37a te Beverwijk. Inloop 11.30 uur. Aanvang 12 uur.