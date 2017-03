Een plek in Grote Kerk voor verse groente en spaarlamp

Foto Heleen Vink Jan van der Land (links) en Sjoerd Laarhoven richten hun ruimte in de Grote Kerk in.

BEVERWIJK - De ’groene’ initiatiefnemers Sjoerd Laarhoven en Jan van der Land hebben de handen in elkaar geslagen en openen zaterdag de Energy Saving & Food Hub in de Grote Kerk in Beverwijk. In deze speciale, tijdelijke ontmoetingsruimte kunnen geïnteresseerden vrijblijvend informatie en advies inwinnen over duurzame besparingsmaatregelen in het huishouden en in het ’winkeltje’ lokale groenten, brood, kaas én de energiebespaarbox aanschaffen.

Door Heleen Vink - 3-3-2017, 18:00 (Update 3-3-2017, 18:00)

„We kwamen erachter dat er in Beverwijk, zoals elders wel het geval is, geen duurzame club was”, legt Sjoerd...