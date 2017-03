Verzet tegen Karel Mens

UITGEEST - „Schánde!”, riep PvdA’er Jelle Brouwer donderdagavond in Uitgeest voordat hij uit protest tegen de benoeming van het nieuwe raadslid Karel Mens (VVD) tijdelijk de raadsvergadering verliet. En hij was niet de enige die dat deed.

Door Ton de Lange t.de.lange@hollandmediacombinatie.nl - 3-3-2017, 0:14 (Update 3-3-2017, 0:14)

Leden van Progressief Uitgeest en lokale partij UVP gingen demonstratief achter hem aan. Het was niet bepaald een totale verrassing. Over Mens is de afgelopen maanden veel ophef geweest, en het laatste woord is hierover nog niet gesproken.

Op 22 september vorig jaar nam Mens plotsklaps...