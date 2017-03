Bezuinigen op parkeerfonds

Foto ANP Betaald parkeren in Beverwijk.

BEVERWIJK - De parkeertarieven in Beverwijk gaan in 2020 niet stijgen. Want wethouder Jaqueline Dorenbos beloofde de raadscommissie donderdagavond op zoek te gaan naar geld, zodat het parkeerfonds straks niet in het rood komt te staan. Daar ging eerst een stevige discussie aan vooraf, aangezwengeld door D66-raadslid Peter Weel.

Door Annemiek Jansena.jansen@hollandmediacombinatie.nl - 3-3-2017, 2:00 (Update 3-3-2017, 2:00)

En dat zetten meteen kwaad bloed bij de VVD. Deze fractie begreep niet hoe Weel nu met een discussienota over het parkeerbeleid kon komen met daarin dezelfde voorstellen die de VVD begin november...