Wensenlijst voor een beter Velsen-Noord

VELSEN-NOORD -

Door Pieter van Hove - 2-3-2017, 21:43 (Update 2-3-2017, 21:43)

Het wijkplatform Velsen-Noord heeft een prioriteitenlijst opgesteld om de leefbaarheid in de buurt te verbeteren.

Het strijdplan van de bewoners is onderverdeeld in een aantal categorieën. Naast een betere leefbaarheid zijn dat een verhoging van de verkeersveiligheid, stedelijke vernieuwing, verlaging van de milieubelasting en communicatie met de verschillende overheden.

Het verbeteren van de leefbaarheid gaat in samenwerking met bij voorbeeld de Stichting Vrienden van Velsen. Deze stichting beschikt over een bus waarmee dorpsgenoten naar bijeenkomsten of uitjes kunnen gaan.

Het platform gaat verder...