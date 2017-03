’Kijk, de tafels zijn groen’

Foto Friso Bos Juf Geerke, Bastiaan en Ellemieke houden een ontwikkeling plangesprek.

HEEMSKERK - Bastiaan Poortvliet (bijna 9) heeft vanmorgen een Individueel Ontwikkelings Plangesprek met juf Geerke. Zijn moeder Ellemieke (39) is er ook bij. ,,Ik heb zelf ook op De Ark gezeten’’, vertelt Ellemieke. ,, In de tijd dat de kleuterschool basisschool werd. Er is veel veranderd sindsdien. Ik ben er erg enthousiast over.’’ Bastiaan kijkt intussen met Geerke op het computerscherm. ,,Kijk, ik heb de tafels donkergroen gemaakt’’, roept hij.

Door Friso Bos - 2-3-2017, 21:41 (Update 2-3-2017, 21:41)

Het rekenonderdeel tafels 3 tot en met 9, daar heeft hij het...