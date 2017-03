’Te veel huizen Duin en Bosch’

BAKKUM - De bewoners van nieuwbouwwijk Nieuw Koningsduin op landgoed Duin en Bosch in Bakkum vrezen dat hun mooie beboste woonomgeving versteent als er meer woningen worden gebouwd dan aanvankelijk de bedoeling was.

Door Koen van Eijk - 2-3-2017, 21:39 (Update 2-3-2017, 21:39)

Een groep bewoners, verenigd in het bewonersplatform Duin en Bosch, heeft in een brief om opheldering gevraagd bij het college van b en w van Castricum. Het platform wil weten of het klopt dat er meer woningbouw in voorbereiding is dan waarin het bestemmingsplan voorziet.

Nieuw Koningsduin verrijst in zes...