Vitrinekast vol herinneringen

Foto heleen Vink Dick Burger met zijn onderscheiding.

BEVERWIJK - ’Van ondeugend jochie naar Beverwijkse tycoon.’ Met die woorden ontving ondernemer Dick Burger donderdag een gemeentelijke onderscheiding uit handen van waarnemend burgemeester Freek Ossel.

Door Lotte Burger - 2-3-2017, 20:49 (Update 2-3-2017, 20:49)

Met de ’Bronzen erepenning’ wordt Burger bedankt voor zijn jarenlange inzet voor de Beverwijkse samenleving. „Want ondanks zijn grote succes met BUKO, is Dick altijd bescheiden en toegankelijk gebleven”, aldus Ossel.

Aan de ronde tafel in het monumentale Scheybeeck zitten Dick, zijn vrouw Antoinette en de vier kinderen gespannen in afwachting. Dat er iets gaat gebeuren is...