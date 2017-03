Dossier: lees hier alles over de raadenquête Beverwijk

BEVERWIJK - De enquêtecommissie ondervraagt Beverwijkse politici naar hun betrokkenheid bij het aangaan van de omstreden leningenportefeuille in 2009. Lees hieronder alle artikelen die de krant over dit onderwerp heeft geschreven.

Een raadsenquêtecommissie onderzoekt de besluitvorming rond het enorme pakket leningen, waartoe het college van b en w in 2009 onder geheimhouding besloot. Deze leningen, 140 miljoen euro, bleken veelal onnodig te zijn afgesloten.

De onderzoekscommissie startte vrijdag 24 februari met de openbare verhoren. Er komen verdeeld over vijf dagen elf getuigen aan bod.

’Niemand voorzag dat de rente zou dalen’

Ardwin Lantain was in 2009, voordat de leningenportefeuille van 95 miljoen euro voor de grote projecten werd afgesloten, gemeentesecretaris op ad-interimbasis. Maar hij was ook concern-controller, hoofd afdeling middelen én treasurer. Toch heeft hij weinig herinneringen aan cruciale momenten in die tijd. Zo bleek donderdagmorgen tijdens het vierde verhoor van de enquêtecommissie leningen. ,,Het is ook al acht jaar geleden.’’

Lees verder...

Gemeentesecretaris tekende drie keer

De halve ambtelijke top van Beverwijk was ’onthoofd’, toen financieel ambtenaar Cees de Ridder in 2008 tot treasurer werd gebombardeerd. Onder het bewind van burgemeester Han van Leeuwen en PvdA-wethouder Maarten Dijkshoorn vertrokken belangrijke afdelingshoofden bijna in marsorde uit het stadhuis. De Ridder moest zich dientengevolge in maart 2009 bezig gaan houden met het aantrekken van 95 miljoen euro aan leningen, om daar een aantal dure politieke wensen mee te betalen.

Lees verder...

Ex-burgemeester zag leningen niet als ’majeur ding’

Al jaren is er veel te doen in Beverwijk over het pakket van 140 miljoen euro aan leningen, waarmee het toenmalige stadsbestuur in 2009 voor een ware financiële ramp zorgde die nog de gehele looptijd van vijftig jaar te voelen zal zijn. Maar tijdens het afsluiten van dat leningenpakket waren de hoofddaders - de leden van het college van b en w - zich van geen kwaad bewust. Het was zelfs een vrij onbelangrijk hamerstuk.

Lees verder...

Oud-burgemeester Van Leeuwen als eerste verhoord

Han van Leeuwen is de eerste die wordt verhoord over de leningenportefeuille die de gemeente Beverwijk in 2009 is aangegaan. Van Leeuwen was destijds burgemeester van Beverwijk.

Lees verder...