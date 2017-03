’Niemand voorzag dat de rente zou dalen’

Foto Heleen Vink De gemeentesecretaris uit 2009, Ardwin Lantain, wordt verhoord door de enquêtecommissie leningenportefeuille.

BEVERWIJK - Ardwin Lantain was in 2009, voordat de leningenportefeuille van 95 miljoen euro voor de grote projecten werd afgesloten, gemeentesecretaris op ad-interimbasis. Maar hij was ook concern-controller, hoofd afdeling middelen én treasurer. Toch heeft hij weinig herinneringen aan cruciale momenten in die tijd. Zo bleek donderdagmorgen tijdens het vierde verhoor van de enquêtecommissie leningen. ,,Het is ook al acht jaar geleden.’’

Door Annemiek Jansen a.jansen@hollandmediacombinatie.nl - 2-3-2017, 13:35 (Update 2-3-2017, 13:35)

Om tunnelvisie te voorkomen met zoveel functies had Lantain de functie van concern-controller ondergebracht bij een ambtenaar met een accountancy-achtergrond....