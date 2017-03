Emerald in uitverkochte Beverwijkse zaal

BEVERWIJK - Het Kennemer Theater in Beverwijk noteert de elfde uitverkochte voorstelling van dit seizoen: het concert van Caro Emerald op 7 maart. Het is de enige try-out van de nieuwe ‘Emerald Island Tour’ met veel Britse concerten.

Door Ton de Lange - 2-3-2017, 13:16 (Update 2-3-2017, 13:22)

Tijdens de afgelopen jaarwisseling was Caroline Esmeralda van der Leeuw alias Caro Emerald (35) met haar band bij de BBC te horen. Radio 2 zond een exclusief concert live uit vanaf een boot voor de kust van Madeira. Voordat ze oversteekt naar Engeland en Ierland, treedt de geboren Amsterdamse deze maand acht keer op in eigen land. Ook de optredens in Utrecht en Amsterdam zijn reeds uitverkocht. Van de 25 Britse concerten is ook voor die in de beroemde Royal Albert Hall in Londen geen kaart meer te koop. Emerald trad daar in 2013 voor het eerst op. Directeur Rob Spannemaker is tevreden over de gang van zaken dit seizoen. ,,Het gebeurt vaker dat de zaal goed gevuld is, met zo’n 500 bezoekers.” De grote zaal heeft 600 plaatsen, de kleine zaal 188. Het gemiddelde is 14 uitverkochte voorstellingen per seizoen. Vooral cabaret verkoopt uit. ,,Als Najib Amhali niet was weggevallen, hadden we nu op 14 gezeten.” Amhali annuleerde eind vorig jaar zijn theatertournee om gezondheidsredenen, de cabaretier zou drie keer komen spelen.