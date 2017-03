Viertal uit Amsterdam op inbrekerspad in Heemskerk

HEEMSKERK - Vier Amsterdammers zijn in de nacht van woensdag op donderdag opgepakt in Heemskerk. Ze waren hier vermoedelijk op inbrekerspad. Bij een tankstation werden inbraaksporen gevonden.

Het gaat om mannen in de leeftijd van 18 tot en met 27 jaar. De politie werd ingeschakeld door iemand die rond 01.35 uur drie geheel in het zwart geklede mannen had zien lopen bij een tankstation aan de Jan Ligthartstraat. Het drietal was na na het zien van de melder snel een andere kant op gelopen en in een auto gestapt.

Bij aankomst van de politie reed deze auto met hoge snelheid weg. Ook zagen agenten dat er voorwerpen uit de auto werden gegooid. Na een korte achtervolging gaf de bestuurder zich uiteindelijk gewonnen en kon de politie de vier Amsterdammers aanhouden. In de auto en bij de inzittenden zijn verschillende gereedschappen aangetroffen die ook bij inbraken gebruikt worden. De auto is in beslag genomen.

Bij het tankstation bleek het slot van de toegangsdeur te zijn vernield. De verdachten zijn meegenomen naar het politiebureau waar zij worden verhoord.